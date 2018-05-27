Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Украине в течение 27-28 мая практически на всей территории страны будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 27 мая.

Отмечается, что по данным Гидрометцентра, 27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области – высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Накануне сообщалось, что в Николаеве горела городская свалка. По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушения технологического регламента захоронения отходов.