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Новости
Украина
27 мая 18, 09:27
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
пожар
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Угроза пожаров чрезвычайно высокая во всех регионах страны, кроме высокогорных районов Карпат.

В Украине в течение 27-28 мая практически на всей территории страны будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 27 мая.

Отмечается, что по данным Гидрометцентра, 27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области – высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Накануне сообщалось, что в Николаеве горела городская свалка. По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушения технологического регламента захоронения отходов.
Korrespondent
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