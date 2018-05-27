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Новости
Украина
27 мая 18, 09:36
На Донбассе 28 обстрелов. Один боец погиб, четверо ранены
ООС
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Украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона противника, утверждают в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 26 мая, подразделения сепаратистов 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один боец погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в воскресенье, 27 мая.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

"Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население", – добавили в пресс-центре. 

По данным разведки, ВСУ в результате адекватного ответа удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника.

"Враг понес потери – четверо погибших и пять раненых", – утверждают военные.

Напомним, за сутки 25 мая на Донбассе зафиксировали 33 вражеских обстрела. Тогда были ранены два украинских военнослужащих.
bigmir.net
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