На Донбассе 28 обстрелов. Один боец погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки, 26 мая, подразделения сепаратистов 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один боец погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в воскресенье, 27 мая.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино.

"Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население", – добавили в пресс-центре.

По данным разведки, ВСУ в результате адекватного ответа удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника.

"Враг понес потери – четверо погибших и пять раненых", – утверждают военные.

Напомним, за сутки 25 мая на Донбассе зафиксировали 33 вражеских обстрела. Тогда были ранены два украинских военнослужащих.