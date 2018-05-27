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Новости
Украина
27 мая 18, 18:01
Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного
военный
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Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.
Во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий, сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.
 
В одной из лесопосаок мертвым обнаружили военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей. 
 
"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.
 
Напомним, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области при обстреле погибли два сотрудника Службы безопасности Украины.
Korrespondent
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