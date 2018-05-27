Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного

Во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий, сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

В одной из лесопосаок мертвым обнаружили военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.

Напомним, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области при обстреле погибли два сотрудника Службы безопасности Украины.