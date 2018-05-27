Волкер: ДНР и ЛНР полностью содержатся Российской Федерацией

Так называемые “народные республики“ на территории Донбасса созданы и финансируется Россией. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает издание Крым Реалии.

Дипломат отметил, что война на Донбассе в последнее время снова перешла в активную фазу ‒ “горячую войну“, и ответственность за это, по мнению Госдепа, лежит на России, также как ключи к завершению конфликта. Волкер также внимание на опасность того, что этот конфликт “сходит с первых полос“ мировой прессы.

“Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество“, ‒ сказал он журналистам в Лондоне.

Также спецпредставитель США подчеркнул, что в конфликте между Россией и Украиной нет никакой двусмысленности.

“Силы (которые противостоят Украине ‒ ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования (ДНР и ЛНР ‒ ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт“, ‒ сказал Волкер.

На брифинге Волкер также говорил об ухудшении ситуации: разрушение инфраструктуры ‒ электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог. Особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза в условиях, когда трудно доставить антибиотики.

Также, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов.

“Это (радиоактивное заражение – ред.) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война“, ‒ заявил дипломат.



Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями ‒ или бездействием ‒ в плане урегулирования конфликта.

Ранее Волкер говорил, что ЛДНР необходимо ликвидировать.