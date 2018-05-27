Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.49
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 мая 18, 18:08
Волкер: ДНР и ЛНР полностью содержатся Российской Федерацией
Волкер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Также спецпредставитель США подчеркнул, что в конфликте между Россией и Украиной нет никакой двусмысленности.

Так называемые “народные республики“ на территории Донбасса созданы и финансируется Россией. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает издание Крым Реалии.

Дипломат отметил, что война на Донбассе в последнее время снова перешла в активную фазу ‒ “горячую войну“, и ответственность за это, по мнению Госдепа, лежит на России, также как ключи к завершению конфликта. Волкер также внимание на опасность того, что этот конфликт “сходит с первых полос“ мировой прессы.

“Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество“, ‒ сказал он журналистам в Лондоне.

Также спецпредставитель США подчеркнул, что в конфликте между Россией и Украиной нет никакой двусмысленности. 

“Силы (которые противостоят Украине ‒ ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования (ДНР и ЛНР ‒ ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт“, ‒ сказал Волкер.

На брифинге Волкер также говорил об ухудшении ситуации: разрушение инфраструктуры ‒ электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог. Особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза в условиях, когда трудно доставить антибиотики.

Также, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. 

“Это (радиоактивное заражение – ред.) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война“, ‒ заявил дипломат.

Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями ‒ или бездействием ‒ в плане урегулирования конфликта.

Ранее Волкер говорил, что ЛДНР необходимо ликвидировать.
bigmir.net
Ещё по теме:
Условия Волкера, при котором он посетит Донецк и Луганск
Омбудсмен РФ утверждает, что Балух питается по спецсхеме
Оккупанты проводят обыски в домах крымских татар
В РФ почти 40 человек получили травмы во время урагана.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Возле Яворовского полигона нашли мертвым военного
noimageНа Донбассе 28 обстрелов. Один боец погиб, четверо ранены
noimageУкраинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
noimageКабмин просит Раду уволить Данилюка
noimageКороль Испании и Порошенко прибыли на матч ЛЧ
Лента новостей