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Новости
Украина
27 мая 18, 23:17
Каковы шансы Украины потерять безвиз7
паспорт
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Поведение украинцев не представляет риска для безвиза
Сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом. Но однако существуют и другие риски.

В Евросоюзе заявляют об отсутствии рисков отмены безвизового режима с Украиной из-за поведения украинцев в странах ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в интервью Радио НВ.

По его словам, отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 г свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан отметил, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.

"Опять же, это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", - сказал еврокомиссар.

Напомним, украинцы могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира. 

Источник: korrespondent.net
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