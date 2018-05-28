Каковы шансы Украины потерять безвиз7

Сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом. Но однако существуют и другие риски.





В Евросоюзе заявляют об отсутствии рисков отмены безвизового режима с Украиной из-за поведения украинцев в странах ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в интервью Радио НВ.





По его словам, отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 г свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан отметил, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.





"Опять же, это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", - сказал еврокомиссар.





Напомним, украинцы могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира.



