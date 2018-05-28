Стерненко просит изменить производство по нападению. ВИДЕО

Об этом Стерненко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"После того, как я выложил в Фб историю о таинственной выписке меня из одесской больницы №1 без моего ведома, произошло настоящее чудо. Примерно в 22:00 вчера в палату буквально забежала группа врачей и потянула меня на перевязку. Несмотря на жалобы на серьезные боли и головокружение, мне всунули в руки выписку, датированную утром 25-го числа и сказали забирать вещи из больницы. Я остался лежать в фойе на скамейке. Но поскольку мне с каждой минутой становилось хуже, мои друзья не дали мне уйти домой, а вызвали скорую. Она доставила меня из Одессы в одну из больниц Киева. После обследования врачи сказали, что у меня серьезная проблема с нервом и необходима еще одна операция. Сейчас ставят капельницы, много обезболивающего и антибиотики. Попав сюда, ощущаешь реальную разницу между Врачами и бандитами в халатах. Здесь действительно тебе хотят помочь, а не выгнать на улицу, пренебрегая просьбы о помощи. И только оказавшись здесь, в руках настоящих профессионалов, я понял, что рисковал остаться не просто один на один с невыносимой болью, но и с почти нефункционирующих рукой. Страшно представить, как в той первой одесской больнице "лечат" других людей", - рассказал он.

Также Стерненко записал видеообращение, в котором потребовал изменить подследственность производства по нападению на него.

Вместе с тем, нардеп Мустафа Найем (БПП) в воскресенье вечером написал на своей странице в Фейсбуке, что посетил Стерненко в киевской больнице.

"Побывал в больнице у Сергея Стерненко. Выглядит он мягко говоря плохо. Ему уже сделали одну операцию на руке и завтра будут делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены, сухожилия и задет нерв. Напомню, три дня назад в Одессе на него было совершено нападение, в результате которого один из нападавших был убит. У самого Сергея была повреждена рука, но в одесской клинике не смогли или не захотели оказать ему нужное обслуживание, и он обратился за помощью в одну из государственных клиник в Киеве. ... После трех покушений Сергей лежит без охраны. По его словам, после первых двух он уже обращался в полицию, но охрану ем у так и не выделили. До Киева его сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его безопасность как во время лечения, так и в течение всего расследования. Во-вторых, прошло три дня с момента инцидента и в деле до сих пор нет ни подозреваемых, ни задержанных", - рассказал Найем.

В комментарии Громадському радіо советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что такие действия Стерненка имеют признаки уклонения от следственных действий.



