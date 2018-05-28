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Украина
28 мая 18, 11:10
В Киеве на Гелендвагене лихачил пьяный экс-депутат ВР. ФОТО
пьяный экс-депутат
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Сам нарушитель имеет 30-летний опыт в области права.

В Киеве патрульные полицейские остановили Mercedes с пьяным водителем за рулем, который оказался бывшим народным депутатом.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

“На линию 102 поступило обращение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Mercedes “подрезал” авто заявителя и начал угрожать. По мнению заявителя, водитель был пьян. Минут через 15 на этого же водителя поступило еще одно сообщение, на этот раз вызвали прохожие, увидевшие пьяного водителя, который сел в авто и уехал в неизвестном направлении”, - говорится в сообщении. 

Наряд патрульной полиции заметил указанный автомобиль, когда он уже ехал во дворе. Авто остановили, и водитель, шатаясь, вышел из авто. 


Нарушитель имеет 30-летний опыт в области права kyivoperativ.info 


Машину обнаружили уже во дворе дома kyivoperativ.info 


Прохожие, увидевшие пьяного водителя, сообщили в полицию kyivoperativ.info

Журналисты выяснили, что водителем оказался бывший депутат (VI созыва) с 30-летним опытом в области права, у которого вчера был день рождения.

Он сразу избрал тактику “я не ехал, я пешеход”, а потому и проходить любые тесты отказался. 

Полиция в конце концов оформила правонарушения.
bigmir.net
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