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Новости
Украина
28 мая 18, 12:32
Холодницкий: Дело Насирова может затянуться на два года
Насиров
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Процесс затягивается в связи с тем, что адвокаты потребовали зачитать весь текст обвинительного акта - 774 страницы

Процесс по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может затянуться на 2 года. Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава САП Назар Холодницкий.

Затянуться дело может в связи с тем, что сторона защиты потребовала зачитать полностью весь текст обвинительного акта. Холодницкий напомнил, что дело состоит из 774 страниц, а заседания суда проходят раз в месяц.

"При таком темпе, если заседания раз в месяц и зачитывать по 30 страниц в день, … то это продлится минимум 20 месяцев", - сказал глава САП.

Холодницкий отметил, что действия адвокатов не являются незаконными: "Это законно, есть норма УПК, адвокаты ею воспользовались и мы должны ее выполнять".

По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

31 января Кабмин уволил Насирова - до этого он был отстраненным от должности главы ГФС.
liga.net
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