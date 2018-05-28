День Святого Духа: что можно и что нельзя делать

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Этот праздник был установлен церковью "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы", в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

В церкви на второй день после больших праздников принято вспоминать тех, с кем эти праздники связаны. Так, сразу после Рождества отмечается Собор Богородицы, после Благовещения – Собор Архангела Гавриила и так далее.

Поскольку Троица связана с сошествием Святого Духа, следующий за ней день посвящен именно ему.

Согласно с церковным догматом, Святой Дух является одним из трех лиц Бога, наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном (Иисусом Христом).

Общепринятым символом Святого Духа является белый голубь. Он связан с повествованием о Крещении Иисуса Христа в изложении евангелиста Матфея: "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него".

В церкви существует понятие Даров Святого Духа – его проявлений в искренне верующем человеке. Они таковы:

- мудрость

- знание

- вера

- дар исцеления

- дар творить чудеса

- дар пророчества

- дар различения духов

- дар говорить разными языками

- дар истолковывать языки.

В церквях накануне этого дня служится Великая вечерня, начинающаяся молитвой к Святому Духу - "Царю небесный". Утренняя служба на Духов день является повторением утрени Троицы.

В Украине на Духов день освящали колодцы – так из них изгоняли мавок, русалок и прочую нечисть, которая, как верили люди, пряталась именно здесь. После службы в церкви для этого организовывался специальный крестный ход.

Кроме того, было принято окроплять святой водой жилища и дворы.

Духов день всегда выпадает на понедельник, но церковь рекомендует посетить как вечернее, так и утреннее богослужение.

Найдите время для того, чтобы прочесть молитву Святому Духу – обратитесь к нему с просьбой о его дарах.

Наиболее распространенная молитва такова:

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, пребывающий везде и все наполняющий, Сокровищница благ и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Духов день фактически является продолжением празднования Троицы, поэтому не рекомендуется посвящать его домашним хлопотам и бытовым делам. Делайте только самое необходимое, например, готовьте пищу. Генеральную уборку и большую стирку лучше отложить на другой день.

Алкоголь и секс запрещены, равно как чревоугодие, сквернословие и прочие вещи, граничащие или являющиеся грехом.

Считается, что в этот день нельзя подметать – так из дома можно вымести всю радость.

Нельзя заниматься любой работой, связанной с землей.

Бегать в Духов день означает убегать от своей судьбы.

Заглядывая в воду, вы можете проглядеть судьбу.

Если походить по траве босиком, можно обеспечить себе здоровье на весь год.

Если приложить ухо к земле в Духов день, она укажет место, где зарыт клад.

В Духов день сушат лекарственные травы, собранные на Троицу – считается, что так они получат особую силу. Их следует хранить за иконами.

Как и на Троицу, в этот день не рекомендуется ходить на реку, особенно в одиночку. Славяне считали, что на этой неделе просыпаются мавки и русалки, которые могут погубить христианскую душу.