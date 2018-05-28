Погром на «Лесной» в Киеве завершился столкновениями (ВИДЕО)

Как выяснили журналисты «Фразы», были задержаны десятки людей.
Предыстория конфликта на рынке произошла еще несколько дней назад, когда местный продавец-грузин избил тут военного пенсионера. На следующий день его задержала полиция, однако конфликт на это исчерпан не был. В воскресенье на рынок пришли националисты группировки С-14, после чего тут начался погром.
Вскоре начались столкновения с полицией.
По данным начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, громили рынок около семидесяти человек. В столкновениях пострадали трое полицейских.
Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Были задержаны 34 человека. Впрочем, их уже начали отпускать.