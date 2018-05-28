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Украина
28 мая 18, 12:49
Погром на «Лесной» в Киеве завершился столкновениями (ВИДЕО)
драка
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В воскресенье, 27 мая, возле станции метро «Лесная» в Киеве случились столкновения националистов С-14, начавших громить местный рынок, с полицией.

Как выяснили журналисты «Фразы», были задержаны десятки людей.

Предыстория конфликта на рынке произошла еще несколько дней назад, когда местный продавец-грузин избил тут военного пенсионера. На следующий день его задержала полиция, однако конфликт на это исчерпан не был. В воскресенье на рынок пришли националисты группировки С-14, после чего тут начался погром.

Вскоре начались столкновения с полицией.



По данным начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, громили рынок около семидесяти человек. В столкновениях пострадали трое полицейских.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны 34 человека. Впрочем, их уже начали отпускать.
Fraza.ua
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