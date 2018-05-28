Какие праздники будут отмечать украинцы в июне

До начала лета, одного из наиболее ожидаемых сезонов в году, периода отпусков и всевозможного веселья, осталось всего ничего: через несколько дней мы попрощаемся с последним весенним месяцем маем и перейдем в прогнозировано жаркий июнь. Что он нам уготовил, помимо высоких температур? Самое время начертить подробную карту выходных, праздников да и просто памятных дат на предстоящий месяц.

Треть июня – выходные

Лето начнется для украинцев с двадцати рабочих дней и десяти официальных выходных и праздников. Кроме того, в июне запланирован один предпраздничный короткий день. Стало быть, треть предстоящего месяца украинцы будут отдыхать.

Почему? Ответ довольно простой: именно на июнь выпадает один из самых значимых для государства праздников - День Конституции. В связи с этим Кабинет Министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня.

В итоге:

- 27 июня - предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

- 28 июня - День Конституции Украины (в этом году выпадает на четверг);

- 29 июня - перенесенный выходной день с субботы;

- 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – выходные субботы и воскресенья.

К слову, 1 июля - также выходной, поскольку в этом году выпадает на воскресенье.

Празднуем День Конституции, но не только

Одним из главнейших государственных праздников, которые выпадают на июнь, как уже упоминалось, является День Конституции. Его мы будем отмечать 28 июня в честь принятия основного законодательного документа страны - Конституции Украины.

Именно этим документом в июне 1996 года были закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальная целостность, которые, к сожалению, сегодня мы вновь вынуждены защищать. Также он стал важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовал дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Но предстоящий месяц примечателен не только этой датой: в нем значится еще немало государственных, международных и даже всемирных праздников.

Так, 1 июня украинцы будут отмечать День защиты детей.

Для этого праздника традиционной является организация самых разнообразных развлекательных мероприятий для детей: с конкурсами, подарками, аттракционами. Но все же его главная задача - напоминание о равенстве прав всех детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, а также защита этих прав.

Примечательно, День защиты детей не только государственный праздник Украины, он также считается международным. Помимо нашей страны, 1 июня его отмечают еще около 60 стран. А вот в ООН эта дата связана со Всемирным днем родителей.

На 3 июня в этом году выпадает сразу несколько государственных праздников - День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности. Оба отмечаются в Украине ежегодно в первое воскресенье июня.

4 июня Украина будет отмечать Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии.

Этот праздник был утвержден Генассамблеей ООН 19 августа 1982 года на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине, где большое внимание было уделено "невинным палестинским и ливанским детям - жертвам актов агрессии Израиля". К большому сожалению, сегодня мы говорим не только о Палестине и Ливане, но и о Сирии и Украине.

5 июня украинцы со всем миром будут праздновать День окружающей среды.

На следующий день, 6 июня, выпадает государственный праздник - День журналиста.

8 июня украинцы отметят со всем миром День океанов, а 9-го - Международный день друзей.

На 10 июня в этом году выпадет День работников легкой промышленности. Отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье июня.

12 июня в Украине будут отмечать День работников фондового рынка, а вот в календаре ООН эта дата отмечена как День борьбы с детским трудом.

14 июня значится как Всемирный день донора.

На 17 июня в этом году выпадают День медицинского работника и День Отца, которые в Украине традиционно отмечаются ежегодно в третье воскресенье июня.

Стоит добавить, что также этот день считается Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня в Украине будут отмечать День участкового инспектора милиции, а 20-го мы присоединимся к празднованию Всемирного дня беженцев, главной задачей которого является консолидация усилий по облегчению тяжелой участи таких людей.

Генассамблея ООН утвердила Всемирный день беженцев в 2001 году в знак солидарности с Африкой, где на то время находилась большая часть беженцев из-за афганского конфликта и нестабильности на Балканах. Сегодня же проблема беженцев — одна из наиболее острых проблем в мире.

После начала агрессии России против Украины и эскалации конфликтов в азиатском регионе количество беженцев достигло рекордных показателей за всю современную историю и составило более 60 млн человек.

22 июня традиционно отмечается День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

На следующий день, 23 июня, в Украине будут отмечать День государственной службы, который также совпадет с Днем государственной службы ООН.

На 24 июня в этом году выпадает День молодежи. Он празднуется в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

25 июня украинцы будут отмечать День таможенной службы.

На 26 июня выпадает сразу несколько международных праздников - День ООН в поддержку жертв пыток и День борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.