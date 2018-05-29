В Херсонской области горит 100 га леса

Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники.

По данным ведомства, в момент начала пожара, около 13:30 сегодняшнего дня, огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га с переходом в верховой пожар.

По состоянию на 18:00 пожар распространился на площадь около 100 га, верховой пожар бушует на площади 50 га.

Тушение осложняется сильными порывами ветра.

На месте пожара развернут передвижной пункт управления.

Ранее сообщалось, что в Украине 28 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.