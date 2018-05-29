Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.49
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 мая 18, 19:47
В Херсонской области горит 100 га леса
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Возле села Раденск Херсонской области горит лес на пощади 100 га.

Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники.

По данным ведомства, в момент начала пожара, около 13:30 сегодняшнего дня, огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га с переходом в верховой пожар.

По состоянию на 18:00 пожар распространился на площадь около 100 га, верховой пожар бушует на площади 50 га.

Тушение осложняется сильными порывами ветра.

На месте пожара развернут передвижной пункт управления.

Ранее сообщалось, что в Украине 28 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
bigmir.net
Ещё по теме:
Пожар в ТРЦ Кемерово: назвали окончательное число погибших
Пожар на скважине в Индонезии: десять погибших, 40 раненых
Развенчиваем основные мифы, связанные с катастрофой на ЧАЭС
Литва вручила Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Coca-Cola впервые в истории выпустила алкогольный напиток
noimageСтолтенберг назвал Украину ценным партнером НАТО
noimageВ Киеве горит один из первых кинотеатров города (ВИДЕО)
noimageКакие праздники будут отмечать украинцы в июне
noimageПогром на «Лесной» в Киеве завершился столкновениями (ВИДЕО)
Лента новостей