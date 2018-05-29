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29 мая 18, 10:12
Сутки на Донбассе: 37 обстрелов, шесть раненых
ООС
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Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Крымского, Новотошковского, Золотого.

За прошедшие сутки, 28 мая, подразделения сепаратистов 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате шесть бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 29 мая.

По данным штаба, активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. 

Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.

"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем. Во время боевых действий, за минувшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в больницы", – подчеркнули в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела сепаратистами поселка Железное Донецкой области погибла 15-летняя девочка. 
bigmir.net
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