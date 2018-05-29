Сутки на Донбассе: 37 обстрелов, шесть раненых

За прошедшие сутки, 28 мая, подразделения сепаратистов 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате шесть бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 29 мая.

По данным штаба, активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении.





Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.





"На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем. Во время боевых действий, за минувшие сутки, шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в больницы", – подчеркнули в пресс-центре.





Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела сепаратистами поселка Железное Донецкой области погибла 15-летняя девочка.







