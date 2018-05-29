Тушение пожара на Херсонщине продолжается. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"28 мая около 13:30 вблизи с.Раденск Олешковского района на территории Раденского лесничества (16-й, 19-й, 20-й, 23-й и 24-й кварталы) произошло возгорание лесного массива на площади около 130 га (из них 70 га верхового). По состоянию на 7 ч. 29 мая наблюдаются отдельные очаги горения. К ликвидации пожара привлечены 209 чел.и 72 ед.техники, из них от ГСЧС 131 чел.и 37 ед.техники, в том числе 3 ед. авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 78 чел. и 35 ед.техники", - сказано в сообщении.

"По состоянию на 9:00 29 мая, по информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение отдельных очагов. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет. Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня. В 6:10 возобновлена ​​работа авиации, сначала тушения пожара осуществлены 42 сброса воды (159 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 Минобороны 29 сбросов (58 тонн воды) и самолетами АН-32П ДСНС 13 сбросов (101 тонна воды). Дополнительно приведены в готовность подразделения ГУ (У) ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 ед.техники повышенной проходимости", - добавили в ГСЧС.