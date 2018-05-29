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Новости
Украина
29 мая 18, 10:43
Украина будет поставлять в Россию урановое сырье
Украина, РФ
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РФ и Украина в ближайшее время подпишут контракт на 2018 год по поставкам уранового сырья.

Россия и Украина в ближайшее время подпишут контракт на 2018 год по поставкам уранового сырья из Украины в Россию, сообщил в интервью генеральный директор АО "Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов.

Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового концентрата.

"В прошлом году, в рамках нового соглашения мы исполнили контракт 2017 года, - напомнил он. - Сейчас будет контракт на 2018 год. Его и подписание, и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный контракт на текущий год уже направлен украинской стороне".

Физическая поставка материала ожидается в III-IV кварталах 2018 года, добавил Г.Ефремов.

По словам топ-менеджера, Украина соблюдает график платежей, "работа идет в штатном режиме, графики платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным контрактным обязательствам".

МЦОУ создан в 2007 году на базе Ангарского электролизного химкомбината (входит в "Росатом") с целью предоставления услуг по обогащению урана неядерным государствам. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.
telegraf.com.ua
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