Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.53
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.11
USD
26.09
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 мая 18, 10:45
В силах ООС внезапно проверили авиацию
авиация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей.

В Объединенных силах, которые привлечены к операции на Донбассе, прошла внезапная проверка подразделений авиации. Об этом сообщает пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на своей странице в Facebook во вторник, 29 мая.

Согласно сообщению, внезапная проверка проводилась в течение последней недели.

"Целью учебных мероприятий было достижения высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, подразделения сепаратистов 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате шесть бойцов получили ранения.
Korrespondent
Ещё по теме:
Почему Javelin нет на линии соприкосновения, объяснил Тука
За сутки в зоне ООС 80 обстрелов, один боец погиб
Утвержден новый порядок зачисления детей в первый класс
Главу Россотрудничества в Киеве облили зеленкой и фекалиями
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Кировоградщине разбился автобус с горняками
noimageКанада и Эстония помогают Украине против агрессии России
noimageОБСЕ о запретах доступа границе с РФ
noimageНаемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы
noimageУкраина будет поставлять в Россию урановое сырье
Лента новостей