В силах ООС внезапно проверили авиацию

В Объединенных силах, которые привлечены к операции на Донбассе, прошла внезапная проверка подразделений авиации. Об этом сообщает пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на своей странице в Facebook во вторник, 29 мая.

Согласно сообщению, внезапная проверка проводилась в течение последней недели.

"Целью учебных мероприятий было достижения высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, подразделения сепаратистов 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате шесть бойцов получили ранения.