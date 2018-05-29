Наемники РФ не пропускают наблюдателей в приграничные районы

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в приграничный район Леоново недалеко от неподконтрольного участка украинско-российской границы.

Наемники РФ не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в приграничный район в районе временно оккупированного населенного пункта Леоново (бывший Червоный Жовтень), что в 82 километрах к югу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ОБСЕ, пророссийские наемники в форме военного типа не разрешили наблюдателям продолжить движение, заявив, что все еще действуют "ограничения", которые не позволяют СММ проводить мониторинг в данном приграничном районе.

Они также сообщили, что в этом районе якобы проходят работы по разминированию.

Также террористы не разрешали патрулю миссии проехать в Сосновское, что 78 километрах к югу от Донецка.