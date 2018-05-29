Канада и Эстония помогают Украине против агрессии России

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с главой правительства Эстонии Юри Ратасом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы очень близки с Эстонией в ее подходе и беспокойстве в отношении России. Мы поддерживаем присутствие в Украине, вместе убеждаясь, что помогаем Украине противодействовать незаконному вторжению и оккупации Крыма, а также вмешательству на Донбассе", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада также обеспечивает единство НАТО в "российском вопросе".

"Мы с гордостью стоим бок-о-бок в Латвии и имеем своих офицеров в Эстонии. Мы гарантируем, что НАТО будет придерживаться единой позиции относительно беспокойства по РФ", - отметил премьер-министр Канады.