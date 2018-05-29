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Новости
Украина
29 мая 18, 11:09
На Кировоградщине разбился автобус с горняками
ДТП
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Автобус перевозил рабочих Ингульской шахты.

Утром 29 мая служебный автобус ГП "СхидГЗК", перевозивщий горняков Ингульской шахты, врезался в авторефрижератор. Как написал на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в результате ДТП авторефрижератор перевернулся.

Автобус врезался в авторефрижератор. Фото: ФБ Михаила Волынца.

- Сегодня утром автобус ГП "СхидГЗК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть травмированные, сейчас их доставляют в больницу, - подчеркнул Волынец.

По его словам,  перевернутый авторефрижератор мог повлечь за собой большее количество жертв, однако все обошлось.

Автобус врезался в авторефрижератор. Фото: ФБ Михаила Волынца.
kp.ua
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