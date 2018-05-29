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Украина
29 мая 18, 16:08
Сообщили о минировании 5 бизнес-центров во Львове
полиция
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Во Львове неизвестный сообщил о минировании пяти бизнес-центров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"Сегодня, 29 мая, около 11:00 в полицию поступила информация о заминировании пяти бизнес-центров во Львове, расположенных на улицах Шевченко, Промышленной, Научной, Хмельницкого и Героев УПА", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других соответствующих служб.

Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют офисные помещения и прилегающие к ним территории.

В полиции сообщили, что в настоящее время устанавливается личность анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.
censor.net.ua
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