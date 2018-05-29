В Сумах женщина взяла в заложники десятилетнего сына подруги

Как выяснилось, она угрожала убить мальчика.

Об инциденте сообщает ТСН. Полиция получила тревожный вызов около 8-00 утра вторника, 29 мая. Женщина, переехавшая в Сумы из Луганской области, заперлась с заложников в квартира на первом этаже многоэтажного дома.

Выяснилось, что она снимала квартиру вместе со своей подругой. У нее была собственная четырехлетняя дочь, которую она отвезла накануне в приют «из-за сложного экономического положения», но потом передумала и, взяв малолетнего заложника, требовала вернуть ей девочку.

Дочь привезли из приюта и обменяли на мальчика. В ходе операции женщину задержали. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав и возбуждении уголовного дела.