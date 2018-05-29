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Украина
29 мая 18, 16:14
Автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: фото
ДТП
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Травмы получили 27 человек, погибших нет

Двухэтажный туристический автобус из Украины попал в аварию в Будапеште, в результате аварии десятки людей пострадали. Об этом сообщает венгерское издание Index.

Автобус направлялся в аэропорт Ферихедь, но на скорости въехал в ограничитель высоты высотой в 3,65 м. В результате ДТП у него снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.

В результате травмы получили 27 человек, восемь из которых были серьезно ранены. Но медики утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

23 мая на трассе Киев – Чоп во Львовской области шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.
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liga.net
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