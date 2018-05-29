В Киеве сожгли авто помощника депутата Мосийчука (ФОТО)

В ночь на 29 мая на стоянке в Дарницком районе столицы неизвестный поджег автомобиль Станислава Коломийца, который является помощником нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом в Facebook написал сам депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, со ссылкой на очевидцев, к стоянке подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, и скрылся.

“Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление.

Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника“, - сообщает Мосийчук.

Депутат добавил, что в результате пожара сгорела не только застрахованная машина его помощника, но и две машины припаркованные по соседству.





От огня пострадали еще две припаркованные машины facebook.com/igor.mosijcuk

В настоящий момент о мотивах поджога неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства.

Напомним, 9 апреля в селе Щербани Полтавской области сожгли автомобиль депутата местного сельсовета Анатолия Вертилецкого.

Ранее, 20 февраля, в историческом центре Одессы неизвестные подожгли Volkswagen судьи, который был припаркован неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда.

