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Украина
29 мая 18, 16:27
В Киеве сожгли авто помощника депутата Мосийчука (ФОТО)
поджог
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Депутат сообщает, что к стоянке подъехал мотороллер, водитель которого облил бензином авто и поджег его.

В ночь на 29 мая на стоянке в Дарницком районе столицы неизвестный поджег автомобиль Станислава Коломийца, который является помощником нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом в Facebook написал сам депутат Игорь Мосийчук.

По его словам, со ссылкой на очевидцев, к стоянке подъехал мотороллер. Водитель облил бензином машину, поджег ее, и скрылся.

“Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление.

Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника“, - сообщает Мосийчук. 

Депутат добавил, что в результате пожара сгорела не только застрахованная машина его помощника, но и две машины припаркованные по соседству. 


От огня пострадали еще две припаркованные машины facebook.com/igor.mosijcuk

В настоящий момент о мотивах поджога неизвестно. Полиция выясняет все обстоятельства. 

Напомним, 9 апреля в селе Щербани Полтавской области сожгли автомобиль депутата местного сельсовета Анатолия Вертилецкого. 

Ранее, 20 февраля, в историческом центре Одессы неизвестные подожгли Volkswagen судьи, который был припаркован неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда. 
bigmir.net
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