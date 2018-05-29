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Новости
Украина
29 мая 18, 16:52
В Донбассе подняли истребительно-бомбардировочную авиацию
учения
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Военное командование сообщило, что сейчас в армии активно идет подготовка всех сил и средств "к выполнению задач по назначению"
В течение последней недели в силах операции объединенных сил, которые задействованы для противостояния российской агрессии в Донбассе, проходила внезапная проверка боеготовности подразделений авиации. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

"Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей", - лаконично прокомментировали ход масштабных мероприятий в штабе.

Как добавили в Минобороны, "авиация с задачами справилась".


Видео: Военное телевидение Украины

Источник: liga.net
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