В Донбассе подняли истребительно-бомбардировочную авиацию

Военное командование сообщило, что сейчас в армии активно идет подготовка всех сил и средств "к выполнению задач по назначению"
В течение последней недели в силах операции объединенных сил, которые задействованы для противостояния российской агрессии в Донбассе, проходила внезапная проверка боеготовности подразделений авиации. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.
"Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей", - лаконично прокомментировали ход масштабных мероприятий в штабе.
Как добавили в Минобороны, "авиация с задачами справилась".