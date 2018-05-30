Формирование миротворческой миссии на Донбассе проблематично

По мнению дипломата, решение о введении миротворцев может принять Генеральная Ассамблея ООН, но оно не обязательно к исполнению. Также есть вариант сформировать миссию не в рамках ООН, а под эгидой другой организации, которая получит мандат ООН. Однако, как считает дипломат, в случае Украины такую организацию найти сложно.

«Если это НАТО, то понятно, что Россия это заблокирует. Говорили о ЕС, но у ЕС нет собственных военных сил. СНГ или ШОС, или Ташкентский договор — понятно, что это не подходит ни нам, ни нашим партнерам», — уверен Ельченко.

Поэтому, считает постпред Украины в ООН, даже если Россия согласится на введение миссии, сформировать ее будет проблематично.

«Какая страна даст своих людей, своих солдат, военных внутрь конфликтной ситуации, где стреляют, где тяжелое вооружение? Это даже не Африка. Это танки, пушки, „Грады“. Кто туда пойдет воевать?»— отметил Ельченко.

Как ранее сообщалось, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда Россия ввела своих наемников на помощь подразделениям сепаратистов. В настоящее время боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года.

Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Напомним, что количество миротворцев зависит от того, какая цель будет стоять перед миссией — поддержание мира или принуждение к миру. В первом случае речь идет о 10−25 тыс. военных, во втором — о 35−40 тыс. В то же время, по словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, предложение России разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения только усилит разделение Украины.