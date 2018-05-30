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Новости
Украина
30 мая 18, 08:58
РФ должна ответить за гибель 15-летней девочки на Донбассе
климкин
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Дарья Каземирова погибла 28 мая. Снаряд взорвался в трех метрах от девушки, не оставив ей ни единого шанса выжить.

Россия должна понести ответственность за гибель гражданского населения на востоке Украины, и в частности за смерть 15-летней Дарьи Каземировой з поселка Железное.  Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Говоря о последствиях российской агрессии, он напомнил, что 18 мая российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии калибром 152-мм жилые районы в Троицком на Луганщине, в результате чего двое гражданских лиц потеряли свои жизни, в том числе несовершеннолетний ребенок.

При этом  глава МИД продемонстрировал фотографию 15-летней Дарьи Каземировой.

- Три дня назад ей исполнилось пятнадцать, и только вчера она погибла во дворе ее дома от снаряда калибром 122-мм, запрещенного Минскими соглашениями, выпущенного российским ставленником , - заявил Климкин.

При этом министр отметил, что  Украина продолжает быть полностью преданной миру и Минским соглашениям, но "со стороны Российской Федерации наблюдается отсутствие воли выполнять Минские соглашения". По его словам, упорное отрицание Россией ее ответственности как стороны конфликта имеет катастрофические последствия для ситуации на Донбассе.

- Российские обстрелы привели к очень многим потерям среди военных и гражданского населения. Речь идет о сотнях танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня, поставляемых Россией на территорию Украины. И я действительно имею в виду сотни. Они остаются в основном бесчисленными и часто выявлены замаскированными и скрытыми, готовыми к дальнейшему насилию, - подытожил глава МИД.

Как это было

Трагедия случилась в поселке Железное, пригороде Торецка, расположенном в нескольких километрах к северу от оккупированной Горловки Донецкой области. В полдень 28 мая во двор жилого дома прилетел снаряд, от осколков которого погибла школьница Дарья Каземирова. Взрыв произошел в трех метрах от девочки, не оставив ей ни единого шанса выжить. 

Даша заканчивала 9-й класс и последнее время вместе со своим младшим братом жила с бабушкой и дедушкой в поселке.   
kp.ua
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