ОБСЕ: 107 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года

С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей, сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Э.Апакан проинформировал, что в среду, 30 мая, в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

Он отметил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - проинформировал Э.Апакан.