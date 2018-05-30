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Украина
30 мая 18, 09:03
ОБСЕ: 107 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года
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СММ ОБСЕ подтвердила гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года.

С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей, сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Э.Апакан проинформировал, что в среду, 30 мая, в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

МИД: Украина выступает за полную интеграцию Донбасса

Он отметил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - проинформировал Э.Апакан.
telegraf.com.ua
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