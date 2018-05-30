Сутки на Донбассе: 36 обстрелов, четыре раненых

За прошедшие сутки, 29 мая, подразделения сепаратистов 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате четыре бойца получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в среду, 30 мая.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", – отметили в штабе.





Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Широкино.





Напомним, за предыдущие сутки, 28 мая, подразделения сепаратистов 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ – в результате шесть бойцов получили ранения.



