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Новости
Украина
30 мая 18, 11:21
Украинские воины уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО
БМП
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Бойцы тактической группы "Моспино" уничтожили БМП оккупационных сил РФ, которая обстреливала позиции украинских военных.

"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.





Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ. 

"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.




 "В результате - посреди поля до сих пор стоит дым от горящей бронемашины, в которой время от времени взрываются снаряды боекомплекта. Как и ожидалось, коллеги-террористы на помощь экипажу не пришли", - отметили военные.
censor.net.ua
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