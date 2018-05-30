Украинские воины уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.

















Об этом говорится в сообщении пресс-службы 93 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Примерно в 19:00 боевики нагло выперлись вперед на БМП-1 и начали обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады. Они успели выпустить менее 10 снарядов из пушки, пока не попали в прицел наводчика тактической группы "Моспино", которого прикрывали бойцы 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

В итоге техника противника была уничтожена.



