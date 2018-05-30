Аркадий Бабченко оказался жив! (ВИДЕО)

Глава СБУ сообщил о том, что убийство журналиста было инсценировкой.

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве было объявлено 29 мая, оказался жив. «Убитого» журналиста показали живым и здоровым в ходе брифинга главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Грицака, сообщившего о том, что «убийство» было инсценировкой, организованной СБУ для того, чтобы спасти Бабченко от реальных убийц.





По словам Василя Грицака, для совершения убийства Аркадия Бабченко российскими спецслужбами был завербован бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, которому предложили $30 тыс., однако СБУ удалось предотвратить убийство.





«Служба заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченко и поиска исполнителей убийства. Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины», - пояснил Грицак.





Глава СБУ особо отметил, что нанятый организаторами убийства киллер задержан.







