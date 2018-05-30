СБУ показала задержание организатора убийства Бабченко.ВИДЕО

Соответствующий ролик обнародован на канале СБУ в Youtube.





Украинской спецслужбой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.





"Во исполнение задания российских спецслужб он предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО на востоке Украины за 30 тысяч долларов США осуществить убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем как задаток им было передано 15 тыс. долларов США", - цитирует главу СБУ Василия Грицака пресс-служба ведомства.









Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег возможным организатором покушения его "исполнителю", роль которого исполнял мужчина, с которым следствию, по словам генпрокурора Юрия Луценко, "удалось добиться сотрудничества".





