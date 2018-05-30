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Новости
Украина
30 мая 18, 22:21
СБУ показала задержание организатора убийства Бабченко.ВИДЕО
СБУ
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Служба безопасности Украины показала задержание подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
Соответствующий ролик обнародован на канале СБУ в Youtube.

Украинской спецслужбой задокументировано, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

"Во исполнение задания российских спецслужб он предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО на востоке Украины за 30 тысяч долларов США осуществить убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем как задаток им было передано 15 тыс. долларов США", - цитирует главу СБУ Василия Грицака пресс-служба ведомства.


Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег возможным организатором покушения его "исполнителю", роль которого исполнял мужчина, с которым следствию, по словам генпрокурора Юрия Луценко, "удалось добиться сотрудничества".


Ранее сообщалось, что 41-летний журналист Аркадий Бабченко был смертельно ранен во вторник, 29 мая, тремя выстрелами в спину в Киеве на пороге собственной квартиры. По факту убийства журналиста открыли уголовное производство.

В среду, 30 мая, выяснилось, что Бабченко жив.

Грицак заявил, что российские спецслужбы заказали убийство Бабченко, а СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.


источник: ukrinform.ru

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