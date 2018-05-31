Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко презентовал книгу «Управление вызовами: стратегия прорывного развития».

Мероприятие состоялось в первый день фестиваля «Книжный арсенал», который в эти дни проходит в киевском музее «Мыстецкий арсенал». Гости смогли приобрести книгу Кличко, пообщаться с бывшим боксером, а также получить его автограф.

Отметим, что в книге, которую издал в Украине «Наш Формат», детально описаны 12 принципов, наработанные украинцем на протяжении спортивной карьеры. Именно они, по мнению автора, помогут достичь успеха в любом деле.

На той же презентации Владимир Кличко отметил, что вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, допустивший две грубых ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала», имеет шанс стать одним из лучших вратарей.