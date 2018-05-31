Первые выпускники Академии патрульной полиции: фоторепортаж

Сегодня в Киеве первым выпускникам Академии патрульной полиции были вручены полицейские жетоны. Первичную профессиональную подготовку в течение четырех месяцев прошли 83 курсанта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем выступлении отметил, что основная задача академии – "научить, воспитать и подготовить нового украинского полицейского".





По словам главы Нацполиции Сергея Князева, реализация этого проекта была бы невозможна без помощи международных партнеров. "Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и открыть новое учебное заведение для полицейских", - отметил он.

На мероприятии присутствовала посол США Мари Йованович, которая заверила в дальнейшей поддержке реформы полиции в Украине, а также иностранные гости.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net