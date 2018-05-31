Дело по "самоволке" 438 бойцов АТО закрыто

Военная прокуратура Луцкого гарнизона закрыла уголовное производство в отношении 438 бойцов бывшей 51 отдельной механизированной бригады относительно возможного самовольного оставления ими воинской части.



Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

“В ходе проведения многочисленных следственных действий факт совершения указанными лицами данного уголовного правонарушения не подтвердился“, - говорится в сообщении.

“Ряд военнослужащих, учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта, выбывали за пределы воинской части с разрешения непосредственных младших командиров, но без документального оформления отпусков. Ряд бойцов самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в военной части отсутствовали, и впоследствии были признаны не годными к военной службе. Также следствие установило, что некоторых защитников ошибочно подали как таких, что находились в СОЧ (самовольное оставление части)“, - заявили в прокуратуре.

Сейчас в рамках отдельного уголовного производства исследуются обстоятельства относительно возможной халатности в действиях командования бывшей 51 ОМБр относительно ведения учета наличия и движения личного состава бригады.

“Именно их действия привели к уголовному преследованию ряда военнослужащих“, - подытожили в прокуратуре.

Напомним, летом 2014 года военнослужащие 51-й ОМБр вынужденно, чтобы сохранить свои жизни, вышли из-под обстрелов через границу с Россией, но впоследствии вернулись обратно.

Факт дезертирства указанных военнослужащих, то есть военного преступления, предусмотренного статьей 408 Уголовного кодекса, расследовали несколько лет. 1 декабря 2014 года 51-я бригада из Владимира-Волынского официально прекратила свое существование.

Ранее сообщалось, что против командования бывшей 51-ой бригады открыто уголовное дело.

Также ранее Минобороны рассказывало о геройстве двух бойцов 51-й ОМБР: тяжелораненые офицер-зенитчик Александр Кандесюк и Алексей Шепелюк, не желая сдаваться в плен, подорвали себя вместе с 12 российскими десантниками.

