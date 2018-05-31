Стало известно имя подозреваемого в покушении на Бабченко

Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице суда в Facebook.

Как указывается, его подозревают по трем статьям УК Украины, относящихся к организации террористического акта.

Информацию о том, что речь идет именно о подозреваемом в деле покушения на Бабченко, в суде подтвердили «Украинской правде».

Между тем, как сообщает «Интефракс-Украина», человек, которому пытались заказать его убийство, сам обратилась в Службу безопасности Украины. По словам его друга, журналиста Родиона Шовкошитного, несостоявшийся киллер действительно долгое время принимал участие в антитеррористической операции.

«Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченко, пытаясь манипулировать его патриотическими убеждениями. Получив предложение и досье цели, мужчина сразу обратился в СБУ», — рассказал Шовкошитный в эфире телеканала «Эспрессо» 31 мая, добавив, что все это произошло это около двух месяцев назад.

Тогда же было заведено уголовное дело и уже на получение аванса исполнитель пошел с записывающими устройствами. При этом с самого начала операции о ней знало лишь высшее руководство СБУ. И лишь на финальной стадии, уже перед самой инсценировкой о ней стало известно одному из должностных лиц Министерства внутренних дел Украины. Что касается Генерального прокурора, то он, по словам Шовковшитного, узнал обо всем одним из последних.

Журналист также подчеркнул, что соответствующие инсценировки являются нормальной практикой не только в Украине, так как «это самый легкий способ схватить заказчика убийства» после того, как исполнитель придет забрать деньги за выполненную «работу».

Как сообщалось, вечером 29 мая 2018 года появилась информация о том, что в Днепровском районе Киева был застрелен известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.

Утром 30 мая Министерство внутренних дел Украины опубликовало фоторобот его вероятного убийцы. Тогда же в СМИ появились видео и фото с места преступления.

Вечером того же дня стало известно, что Бабченко жив, а все случившееся было инсценировкой правоохранительных органов с целью предотвращения ряда преступлений и установления их заказчиков и исполнителей.

Представители международных журналистских организаций и некоторых западных стран подвергли критике проведение подобной спецоперации.

В то же время адвокат подозреваемого утверждает, что все это провокация и его подзащитного пытались «закошмарить».