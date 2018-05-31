В Киеве Mercedes врезался в стелу McDonalds (ВИДЕО)

В Киеве автомобиль Mercedes E-class на полном ходу врезался в стелу McDonalds, от удара и конструкция, и автомобиль, оказались сильно покорежены. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

ДТП произошло в четверг, 31 мая, около 05:30, на Броварском проспекте. Патрульные сообщили, что авто двигалось по проспекту в направлении центра и по неизвестным причинам вылетело с дороги, врезавшись в стелу фастфуда, указывавшую заезд на MacDrive.





Девушка-пассажир не пострадала kiev.informator.ua

От удара на Мерседесе заблокировалось колесо. По этой причине машина проскользила еще 100 метров и остановилась. На месте аварии разбросаны осколки машины и указатели. Прибывала скорая помощь, однако пассажирка отказалась от госпитализации.

Водителя авто возили на медицинское освидетельствование, но патрульные отказались комментировать результат анализов.





Водителя возили на медицинское освидетельствование kiev.informator.ua

Напомним, в этот же день, 31 мая в Киеве водитель Honda спровоцировал ДТП с пострадавшим, попытался скрыться с места происшествия и был задержан.



