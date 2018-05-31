ТОП-7 стран, в которые украинцы едут на отдых летом

Украинская ассоциация туристических агентств назвала ТОП-7 стран, в которые украинцы едут летом на отдых. Это Турция, Египет, Тунис, Испания, Италия, Греция и Черногория.

Наиболее популярными остаются Турция и Египет из-за их принца "все включено", говорит президент ассоциации Антон Рудич, передает УНН.

После введения безвизового режима, украинцы стали чуть больше ездить в Испанию и Италию, однако, значительных изменений нет - этот отдых дороже и требует тщательного планирования.

- Турцию и Египет можно рассматривать как "выезд на дачу", совсем простой и комфортный отдых. Испания, Италия - это все-таки немного больше интеллектуальный отдых, - говорят в ассоциации туристических агентств.

В страны Латинской Америки украинцы все еще массово не ездят, несмотря на то, что с некоторыми из них действует безвиз. "Против" играет стоимость билетов и продолжительность перелета.

Внутри Украины самый популярный летний курорт – Одесса и область, говорит руководитель Центра туристической информации Владимир Царук. Также многие едут в Херсонскую область: на Арабатскую стрелку, в Скадовск и Железный порт.

Третье направление - Бердянск, четвертое - Коблево в Николаевской области. Пятое – Кирилловка под Запорожьем.

Царук также рассказал о ценах на отдых летом. По его словам, наименьшая цена будет колебаться в районе 500-600 гривен в сутки - это стандартный номер без санузла. Номер с удобствами - 750-1100 гривен за ночь. В Одессе цены ожидаются на порядок выше, ведь спрос немаленький - примерно половина номеров уже забронирована.

- Стоимость недельного отдыха в номере отеля "3 звезды" будет стоить в районе 10-16 тысяч гривен. Это на двух человек за неделю, - отметил он.