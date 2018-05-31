Аваков: "Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удивлен реакцией международных организаций на инсценирование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом Аваков заявил журналистам во время брифинга после официальных мероприятий, приуроченных к первому выпуску курсантов Академии патрульной полиции.

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: "Что это такое? Дезинформируете наше общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? ... Amnesty International или "Репортеры без границ": вот у нас еще один погибший журналист? Украинские спецслужбы, слава Богу, предотвратили это убийство и, слава Богу, нашли необходимым задержать преступника именно в такой способ", - заявил Аваков.

По словам министра, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления "неких международных авторитетов".

"Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением – что о нем скажет тот или иной псевдоморальный авторитет – а будет руководствоваться тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению и убийству", - сказал он.

Также Аваков заявил, что правоохранители, если бы имели возможность, проводили бы такие спецоперации и в других резонансных случаях.

"Мы лучше сделаем такую операцию – человек останется живым. Если бы была возможность проводить такие операции по всем остальным резонансным случаям, которые происходят у нас, то мы бы делали это каждый день. Но происходит то, что происходит", - заявил он.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.