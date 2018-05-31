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Украина
31 мая 18, 18:39
Названа фамилия организатора покушения на Бабченко
Бабченко
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Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому рассмотрит Шевченковский райсуд Киева; судебное заседание состоится сегодня

Меру пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко будет избирать Шевченковский райсуд Киева, прокуроры просят арестовать задержанного. Об этом сообщается на странице вышеупомянутого суда в Facebook.

Согласно сообщению, Германа Б.Л. подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК (организация приготовления к теракту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что могло бы повлечь гибель человека). Дата судебного заседания пока неизвестна.

В суде не уточняют, о каком именно уголовном производстве идет речь. Однако вчера глава СБУ Василий Грицак на брифинге о предотвращении покушения на Бабченко сообщил, что предполагаемому организатору - "гражданину Г." будет сообщено о подозрении по вышеназванным статьям.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире и журналист скончался от ранений. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировано с целью поймать организаторов заказанного в РФ покушения на Бабченко.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики. О том, что, возможно, была спасена жизнь человека, большинство из них не упоминали.
liga.net
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