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Новости
Украина
31 мая 18, 22:58
В Киеве авто кортежа сбило ребенка: видео первых минут ДТП
дтп
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В Киеве на Позняках на проспекте Григоренко Volkswagen сбил ребенка-велосипедиста.

Как сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook, ребенок в критическом состоянии был срочно госпитализирован.

"На Григоренко возле ТРЦ "Новус" сопровождающая какую-то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100", - написал он.

По словам Антонова, полиция не оформляет протокол, из-за чего люди окружили место ДТП и никому не дают его покинуть, поскольку "могут замять это дело, у виновника куча корочек государственных органов".

У 13-летнего ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.












Источник: obozrevatel.com

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