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Украина
31 мая 18, 23:14
Суд арестовал подозреваемого в покушении на Бабченко Германа
суд
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Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Бабченко на 2 месяца без права внесения залога.

Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая, арестовал подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога. Об этом объявила судья.

Кроме того, в ходе судебного заседания Борис Герман заявил, что не готовил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, а является участником спецоперации украинских спецслужб по выявлению каналов финансирования российских диверсантов и агентов влияния в Украине.

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - сказал он во время заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ему меры пресечения.
telegraf.com.ua
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