В госпитале Днепра умер еще один военный

В Днепровском военном госпитале 31 мая от полученных в Донбассе ранений скончался еще один украинский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, в больнице умер Константин Гранов (34 года) из 92-й бригады, который был ранен в голову пулей снайпера сепаратистов 27 мая.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", - написала она.

Ранее в госпитале Днепра умер Юрий Довганык (47 лет), который служил в 24-й бригаде. Он получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

