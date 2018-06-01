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1 июня 18, 08:33
В госпитале Днепра умер еще один военный
ООС
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В больнице умер Константин Гранов из 92-й бригады, который получил ранение в голову 27 мая на Донбассе.

В Днепровском военном госпитале 31 мая от полученных в Донбассе ранений скончался еще один украинский военнослужащий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, в больнице умер Константин Гранов (34 года) из 92-й бригады, который был ранен в голову пулей снайпера сепаратистов 27 мая.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", - написала она.

Ранее в госпитале Днепра умер Юрий Довганык (47 лет), который служил в 24-й бригаде. Он получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая.

bigmir.net
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