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Новости
Украина
1 июня 18, 08:38
С 1 июня абонементы на парковку в Киеве можно оплатить онлай
парковка
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Парковочные талоны на месяц или на квартал можно купить на сайте ГИВЦ Киева

Сегодня, 1 июня, в столице заработает продажа талонов парковки через систему "Главный информационного-вычислительный центр". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Купить абонементы онлайн можно через сайт https://www.gioc.kiev.ua. На главной странице КП "ГИВЦ" в сайдбаре размещен баннер "Парковочные абонементы" с информацией о возможности приобретения абонементов.

При переходе на страницу оплаты https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/parkservice/ надо выбрать тип парковочного талона (квартальный или месячный), способ доставки ("Новая почта" / "Укрпочта" / Самовывоз), заполнить данные о плательщике и дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Оплата производится банковской картой непосредственно на сайте КП ГИВЦ. Доставка абонементов бесплатно.

"Расширение каналов продаж парковочных талонов — безусловно, нужная вещь. Ведь это делает сервис не просто доступным для конечного потребителя, но и повышает общую культуру водителей", — убежден Дмитрий Давтян.

Напомним, что позавчера через систему "Prozorro.Sale" было реализовано право на обустройство двух парковок — на Спортивной площади и ул. Курской. Это пилотный проект, который имеет целью упорядочение и легализацию парковочного пространства в столице.
Delo
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