Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.56
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
30.42
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 июня 18, 08:43
Сутки в Донбассе: 2 боевиков убиты, у сил ООС - 3 раненых
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником, оккупанты 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы и артиллерию

За прошедшие сутки, 31 мая, российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. За прошедшие сутки в боях ранения получили трое военных. Об этом говорится в сводке ООС.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и двое ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, две единицы ЗУ-23-2 и один миномет.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе Новотошковского. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка. На мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

Активная оборона позиций подразделениями ООС не позволила противнику улучшить тактическое положение.
liga.net
Ещё по теме:
Шесть причин, по которым Россия защищает режим Башара Асада
Оборона в Донбассе привела к потерям у боевиков: сводка
За сутки в зоне ООС 80 обстрелов, один боец погиб
США вводят санкции против оборонных структур России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Какие праздники будут отмечать украинцы в июне
noimageС 1 июня абонементы на парковку в Киеве можно оплатить онлай
noimageВ госпитале Днепра умер еще один военный
noimageСуд арестовал подозреваемого в покушении на Бабченко Германа
noimageВ Киеве авто кортежа сбило ребенка: видео первых минут ДТП
Лента новостей