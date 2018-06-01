Сутки в Донбассе: 2 боевиков убиты, у сил ООС - 3 раненых

За прошедшие сутки, 31 мая, российско-оккупационные войска семь раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82мм и артиллерию калибра 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. За прошедшие сутки в боях ранения получили трое военных. Об этом говорится в сводке ООС.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов уничтожены и двое ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, один автомобиль неустановленного типа, две единицы ЗУ-23-2 и один миномет.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе Новотошковского. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка. На мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

Активная оборона позиций подразделениями ООС не позволила противнику улучшить тактическое положение.