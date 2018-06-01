Минсоцполитики о проверках жилья претендентов на субсидии

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"Бесспорно, правила назначения субсидий будут совершенствоваться. Мы планируем внести в них некоторые изменения, потому что уже сегодня видим определенные аспекты, которые нужно урегулировать. Я не могу сейчас сказать, какие конкретно, потому что мы сейчас над этим работаем. Мы планируем собрать все проблемные вопросы, которые возникают в регионах. По результатам этого, я уверен, мы будем менять систему, а насколько радикально и кардинально, покажет практика", - сказал Музыченко.

Он отметил, что не видит сейчас вала критики или невосприятия новых правил назначения жилищно-коммунальных субсидий.

"Значительное большинство граждан, которые наполняют государственный бюджет, одобрительно воспринимают и поддерживают соответствующие изменения, которые усиливают адресность социальной помощи. Конечно, те граждане, которые теряют право на субсидию в результате ввода новой системы, возможно, и не будут ее поддерживать. Но давайте говорить о пользе для всего общества, а не определенной категории граждан", - заявил Музыченко.

"С мая, то есть с нового неотопительного периода, каждое решение комиссии о назначении субсидии будет приниматься на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания домохозяйства, который будет составлять социальный инспектор управления соцзащиты с выходом на место. Довольно распространено ошибочное представление или введения в заблуждение общества, что они приходят и проверяют холодильники и заглядывают в шкафы. Никто этого, конечно, не делает и это не является объектом для проверки. На сегодня утвержден акт обследования материально-бытовых условий, который имеет четкие разделы - чем должен поинтересоваться социальный инспектор и что он должен оценить", - сказал Музыченко.

Он пояснил, что социальный инспектор в первую очередь оценивает жилищные условия - в каком состоянии дом, есть ли там ремонт. Кроме того, объектом для мониторинга является наличие дорогостоящей техники.

В частности, в акте обследования отображается и наличие таких товаров длительного пользования, как микроволновая печь или стиральная машина, если их стоимость превышает 10 прожиточных минимумов.

"То есть, если социальный инспектор укажет, что видел "плазму" на 70 дюймов, комиссия вправе запросить - где гражданин ее взял и какова ее стоимость. Если он скажет, что купил ее пять лет назад, когда имел соответствующие доходы, и предоставит подтверждение, комиссия примет это во внимание с учетом того, что это не влияет на текущее материальное положение этого гражданина. Но если он будет говорить, что это мне подарили, а это я нашел и так далее, возникает вопрос - не скрывает ли семья другие доходы", - отметил гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения.

Он отметил, что объемы возможных обследований домохозяйств с выходом инспекторов на место можно будет оценить после того, как граждане подадут заявления на жилищные субсидии и декларации, предусмотренные новым Положением.

"Если домохозяйство имеет право на субсидию на общих основаниях, то есть для этого не нужно решение комиссии, к ним не придет социальный инспектор. А если гражданин приходит и говорит: "Хочу, чтобы мои документы вынесли на рассмотрение комиссии, я на общих основаниях права на субсидию не имею, но считаю, что нуждаюсь в ней, потому что не могу оплатить коммунальные услуги", - этим он дает согласие на обследования материально-бытовых условий", - пояснил Музыченко.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть авто, которому менее 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленных органом соцзащиты населения.

Также субсидию не будут предоставлять, если площадь квартиры превышает 120 квадратных, а площадь дома - 200 квадратных метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматически будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривень.