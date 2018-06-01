Дезертир из зоны АТО получил тюремный срок

Дарницкий районный суд города Киева назначил обвиняемому в дезертирстве военнослужащему из зоны АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Украины по итогам заседания суда в четверг, 31 мая.

Так, солдата военной службы по контракту признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о самовольном оставлении воинской части (ч.4 ст.407 УК Украины).

Отмечается, что обвиняемый проходил военную службу в подразделении, дислоцирующейся в зоне АТО, в Добропольском районе Донецкой области.





"Военный с 20.01.2017 по 20.06.2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины", – говорится в отчете.





Задержан военнослужащий был 9 мая текущего года на основании постановления Дарницкого райсуда Киева. Стех пор он находился под стражей.





Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве разыскиваются 68 человек. Военные дезертируют как из района АТО, так и со срочной военной службы.







