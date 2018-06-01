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Новости
Украина
1 июня 18, 11:04
Дезертир из зоны АТО получил тюремный срок
ООС
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Военнослужащий проходил службу в подразделении, дислоцирующейся в Добропольском районе Донецкой области.

Дарницкий районный суд города Киева назначил обвиняемому в дезертирстве военнослужащему из зоны АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Украины по итогам заседания суда в четверг, 31 мая.

Так, солдата военной службы по контракту признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о самовольном оставлении воинской части (ч.4 ст.407 УК Украины).

Отмечается, что обвиняемый проходил военную службу в подразделении, дислоцирующейся в зоне АТО, в Добропольском районе Донецкой области.

"Военный с 20.01.2017 по 20.06.2017, изменив присяге, самовольно оставил место службы, нарушив военные уставы и действующее законодательство Украины", – говорится в отчете.

Задержан военнослужащий был 9 мая текущего года на основании постановления Дарницкого райсуда Киева. Стех пор он находился под стражей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве разыскиваются 68 человек. Военные дезертируют как из района АТО, так и со срочной военной службы.
Korrespondent
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