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Украина
1 июня 18, 11:07
В Киеве в ДТП разбились три маршрутки и Mitsubishi (ФОТО)
ДТП
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Из-за аварии движение транспорта на проспекте Победы существенно затруднено .

В Киеве на проспекте Победы, возле станции метро Святошин (в сторону центра Киева) утром, 1 июня, произошла серьезная авария. Участниками стали автомобиль Mitsubishi и сразу три маршрутных автобуса (две маршрутки 581 и одна 716).

Об этом сообщает Киев Оперативный.


“По неизвестным причинам, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в заднюю часть одного из  Богданов, который, в свою очередь въехал в другой Богдан. Удар был такой силы, что у первого автобуса, в результате ДТП, оторвало задний мост“, - говорится в сообщении.

Информация о количестве пострадавших и их состояние уточняется. 


На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. 




Как сообщалось 31 мая, в Киеве авто из кортежа сбило ребенка. 
bigmir.net
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