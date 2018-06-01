В Киеве в ДТП разбились три маршрутки и Mitsubishi (ФОТО)

В Киеве на проспекте Победы, возле станции метро Святошин (в сторону центра Киева) утром, 1 июня, произошла серьезная авария. Участниками стали автомобиль Mitsubishi и сразу три маршрутных автобуса (две маршрутки 581 и одна 716).

Об этом сообщает Киев Оперативный.





“По неизвестным причинам, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в заднюю часть одного из Богданов, который, в свою очередь въехал в другой Богдан. Удар был такой силы, что у первого автобуса, в результате ДТП, оторвало задний мост“, - говорится в сообщении.

Информация о количестве пострадавших и их состояние уточняется.





На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.













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