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Новости
Украина
1 июня 18, 14:14
МН17: В Голландии обсудили ответственность Украины
МН17
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Украину могут привлечь к ответственности за крушение рейса МН17
Оппозиционные партии голландского парламента считают, что Украина должна быть привлечена к ответственности.

В четверг, 31 мая, голландский парламент обсудил расследование крушения рейса МН17 летом 2014 года над Донбассом. Как сообщает нидерландское издание NOS, несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привести к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий. 
 
Член парламента Де Роон указал, что за день до того, как был сбит MH17, в СБУ знали о прибытии на восток Украины ракетного комплекса Бук.
 
Четыре голландские партии считают, что Украина должна была повысить "потолок" полетов для гражданской авиации. Таким образом, подчеркивается виновность украинской стороны.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы, которая расследует индивидуальную ответственность. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем. 

Отмечается, что голландская оппозиция хочет конкретных расследований возможной государственной ответственности Украины.
 
Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии. 
 
Тем не менее, большинство парламентариев поддержало решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за крушение МН17.

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV). 

Напомним, 24 мая объединенная следственная группа, куда входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выступила с заявлением о том, что малазийский самолет был сбит принадлежавшим России комплексом Бук. Днем позже Нидерланды и Австралия возложили на Россию вину за крушение этого лайнера.

В свою очередь Министерство обороны России заявило, что комиссия умалчивает происхождение двигателя Бука, потому что он, вероятно, принадлежит украинским военным. В МИД России признали обвинения голословными.

Источник: korrespondent.net
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