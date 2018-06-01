МН17: В Голландии обсудили ответственность Украины

Оппозиционные партии голландского парламента считают, что Украина должна быть привлечена к ответственности.





В четверг, 31 мая, голландский парламент обсудил расследование крушения рейса МН17 летом 2014 года над Донбассом. Как сообщает нидерландское издание NOS, несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привести к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

Член парламента Де Роон указал, что за день до того, как был сбит MH17, в СБУ знали о прибытии на восток Украины ракетного комплекса Бук.

Четыре голландские партии считают, что Украина должна была повысить "потолок" полетов для гражданской авиации. Таким образом, подчеркивается виновность украинской стороны.





В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы, которая расследует индивидуальную ответственность. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.





Отмечается, что голландская оппозиция хочет конкретных расследований возможной государственной ответственности Украины.

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

Тем не менее, большинство парламентариев поддержало решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за крушение МН17.





Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).





Напомним, 24 мая объединенная следственная группа, куда входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выступила с заявлением о том, что малазийский самолет был сбит принадлежавшим России комплексом Бук. Днем позже Нидерланды и Австралия возложили на Россию вину за крушение этого лайнера.





В свою очередь Министерство обороны России заявило, что комиссия умалчивает происхождение двигателя Бука, потому что он, вероятно, принадлежит украинским военным. В МИД России признали обвинения голословными.



