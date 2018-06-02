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Украина
2 июня 18, 20:36
На Донбассе обстреляли поселок Южное
Южное
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Сепаратисты выжигают дома жителей Южного, чтобы вынудить их покинуть поселок, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны сепаратистов мирных жителей района Чагари в поселке Южное сгорели девять домов. Об этом в субботу, 2 июня, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Отмечается, что тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, а дорога простреливается сепаратистами.

"Местные ночью оставляют дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что во время обстрелов сепаратисты выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.

"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в МинВОТ.

 
Korrespondent
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