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2 июня 18, 20:43
В Киеве пытались захватить торговый центр (ФОТО)
ТЦ
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Неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан, сообщил адвокат компании.

В Киеве в пятницу, 1 июня, неизвестные в масках заблокировали ТЦ Магелан. Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, захватить торговый центр пытались представители Сбербанка России.


"1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан. Как стало известно от сотрудников полиции, "титушек" наняли представители Сбербанка России, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магеллан", - написал Лошаков.


Он добавил, что входы в ТРЦ были заблокированы автомобилями, "титушки" угрожали посетителям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещенный в Магеллане гипермаркет Ашан не открылся.


По словам адвоката, "титушки" ходят по арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними. 

   
Korrespondent
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